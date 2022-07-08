عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسزارَ معالي رئيسِ هيئةِ الرقابةِ ومكافحةِ الفسادِ "نزاهة" الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، يرافقُهُ عددٌ من منسوبي الهيئةِ-اليوم-مقرَّ الهيئةِ في منطقةِ مكةَ المكرمةِ؛للاطِّلاعِ على سيرِ العملِ والوقوفِ على استعداداتِ الفرعِ وجاهزيتِهِ لأداءِ مَهَامِّهِ خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.واستهلَ معاليه الزيارةَ بلقاءِ قياداتِ ومديري ومنسوبي الفرعِ بالمنطقةِ،مثنياً على الأداءِ المتميِّزِ لهم،والتعاونِ بين الفرعِ وفروعِ الجهاتِ الحكوميةِ بمنطقةِ مكةَ المكرمةِ.كما زارَ معاليه -خلال جولته التفقدية في منطقةِ مكةَ المكرمةِ- عدداً من مقرَّاتِ الفرقِ المُتَخَصِّصةِ من "نزاهة" المشاركةِ ضمن الأجهزةِ والجهاتِ الحكوميةِ المعنيَّةِ في موسم حج هذا العام؛للتأكُّدِ من تلبيةِ احتياجاتِهم ومتطلباتِهم كافَّةً،وذلك بما يَخْدِمُهُم ويُسَهِّلُ من مَهَمَّتِهِم.وعقدَ الكهموسُ اجتماعاً مع رؤساء الفرق المُتَخَصِّصَةِ من "نزاهة" المكلفةِ بمهمَّةِ الحج؛لاستعراضِ الخطةِ التشغيليةِ ومتابعةِ تنفيذِهَا،بما يكفلُ توفيرَ الكفاءةِ والأداء، ويُعزِّزُ تكاملَ الأدوارِ بين الجهاتِ الحكوميةِ المعنيةِ.وأعربَ معاليه عن شكرِه لجهودِ منسوبي فرع الهيئة بالمنطقة والفرق المُتَخَصِّصَةِ من الهيئِة المكلفةِ بمهمةِ الحجِّ، مثمنًا سَعْيَهُم في تحقيقِ وتنفيذِ أهدافِ الهيئةِ،راجيًا للجميعِ التوفيقَ والسدادَ في مهمَّةِ الحجِّ هذا العام، داعيًا اللهَ - عزَّ وجلَّ- أنْ يديمَ نعمةَ الأمنِ والأمانِ على هذه البلادِ المباركةِ في ظلِّ قيادةِ ودعمِ الحكومةِ الرشيدةِ بقيادةِ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آل سعود،وسموِّ وليِّ عهدِهِ الأمينِ حَفِظَهُمَا اللهُ.// انتهى //01:47ت م0011