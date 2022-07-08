عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي جاهزية الأسطول والكوادر الإسعافية المجهّزة بالتقنيات التي من شأنها تسريع وتسهيل عملية الوصول للحاج من خلال البلاغات التي ترد إلى مركز الترحيل الطبي، إضافة إلى تسخير كل الكوادر الطبية والإمكانيات البشرية المتأهبة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والمباني والمراكز الإسعافية التي جرى نشرها في نطاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرم المكي لتذليل كل المعوقات والصعوبات التي تواجه الخدمة الإسعافية المقدمة من الهيئة خلال موسم الحج.وأوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي لـ(واس) أن الهيئة باشرت تقديم خدماتها الإسعافية في المشاعر المقدسة عبر كوادرها الصحية باسم (سفراء الحياة) 1288 مسعفاً، و1250 متطوعاً باسم (سفراء العطاء)، ودعم لوجستي أحتوى على 335 شخصاً، ومن خلال أسطولها المجهّز قدمت الهيئة 192 سيارة إسعاف، و128 سيارة إستجابة متقدمة، و16 آلية إستجابة نوعية، و23 دراجة نارية، و6طائرات إخلاء، و4 عربات غولف.وأفاد أن الهيئة في كامل استعدادها وجاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من اليوم عبر تسخير كامل الإمكانيات والطاقات البشرية، إضافة للأسطول الإسعافي المدجج بكامل التقنيات التي من شأنها تسريع وتسهيل عملية الوصول للحاج من خلال البلاغات التي ترد إلى مركز الترحيل الطبي، إضافة للمباني والمراكز الإسعافية التي جرى نشرها في نطاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرم المكي لتذليل كل المعوقات والصعوبات التي تواجه الخدمة الإسعافية المقدمة من الهيئة خلال موسم الحج.وبين أن هيئة الهلال الأحمر استحدثت وحدة الاستجابة السريعة التي من شأنها التعامل مع الإصابات المتعددة والكوارث -لا قدر الله- خلال موسم الحج، وهي عربات متعددة المهام تتواجد في المشاعر المقدسة خلال أداء حجاج بيت الله لمناسكهم وهي في وضع جاهزية كاملة.يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تُقدّم من خلال تواجدها في موسم الحج الرعاية الإسعافية بمستوى عالٍ من الجودة والاحترافية لضيوف الرحمن طوال فترة وجودهم بالمشاعر المقدسة.// انتهى //02:01ت م0012