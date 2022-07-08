كانبرا 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسسجل الاقتصاد الأسترالي ارتفاعاً في الفائض التجاري بقيمة 2.717 مليار دولار أسترالي ليسجل 15.965 مليار دولار أسترالي في شهر مايو 2022م الماضي.وأوضح مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان أن صادرات السلع والخدمات الأسترالية ارتفعت بقيمة 5.054 مليارات أسترالي إلى 58.402 مليار دولار أسترالي، وكذلك ارتفعت واردات السلع والخدمات الأسترالية بقيمة 2.337 مليار دولار أسترالي إلى 42.437 مليار دولار أسترالي.// انتهى //02:20ت م0013