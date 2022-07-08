المدينة المنورة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسزار فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرَّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما-.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي، الوكيل المساعد للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي جمعان بن عبدالله العسيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعدد من المسؤولين.// انتهى //04:44ت م0019