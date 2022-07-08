عام / "الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران
الجمعة 1443/12/9 هـ الموافق 2022/07/08 م واس
نجران 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واس
نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير ، ومدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار،
و خباش ، و يدمة ،و شرورة.
وبَيَّنَ المركزُ أنَّ الحالةَ تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.
// انتهى //
06:16ت م
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