نجران 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسنَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير ، ومدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار،و خباش ، و يدمة ،و شرورة.وبَيَّنَ المركزُ أنَّ الحالةَ تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //06:16ت م0021