الطائف 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأنهت أمانة الطائف، تجهيز 200 حديقة عامة في المحافظة؛ لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك.وأوضحت الأمانة في بيان لها، أنها أكملت تهيئة عدد كبير من الحدائق داخل الأحياء؛ لتكون متنفسًا للسكان بعد أن أعادت تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، وزودتها بالمسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية الظليلة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات ، مما أسهم في تعزيز جهود الأمانة لتوفير متنفسات متكاملة المرافق، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء.ووقف أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، على تهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب ، ووجه بدعمها بعددٍ من الخدمات؛ للتسهيل على الزوار خلال الفترة المقبلة، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوار من مختلف مناطق المملكة في العيد والصيف.وهيأت الأمانة، الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب؛ حيث يمكن للعابرين الاستمتاع من خلالها .كما جهزت الأمانة، المتنزهات البرية في جنوب الطائف وشمالها وغيرها من المواقع البرية ذات الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل.وجرى تهذيب شجيرات الطلح، وإزالة المشوهات البصرية، وتعزيز جهود النظافة من خلال وضع حاويات للنفايات، وتوفير فرق لنظافة هذه المنتزهات المفتوحة، بما يضمن قضاء الزوار وقتًا ممتعًا فيها، في ظل توقعات بإقبال كبير على هذه المواقع.// انتهى //10:21ت م0028