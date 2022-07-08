صبيا 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسكثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا أعمالها الميدانية لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1443هـ، معززة جهودها بالتركيز على النظافة العامة، التي شملت المرافق والحدائق والأحياء السكنية والقرى التابعة للمحافظة .وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري أن البلدية كثفت كذلك الجولات الميدانية على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات وصوالين الحلاقة والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، وأيضا محلات الحلويات والمشاغل النسائية والمحلات التي تشهد نشاطًا خلال أيام العيد ، والتأكيد على استيفائهم للشروط الصحية، والتأكد من سلامة المعروض وكل ما يتعلق بصحة المستهلك .وأضاف أن الفرق الميدانية للنظافة وصحة البيئة رفعت وتيرة عملها الميداني بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك ، مشيرًا إلى جهود قسم النظافة في رفع وإزالة النفايات من الأحياء والقرى، وتنظيف وتطهير ساحات المساجد والجوامع، وتنظيف وتطهير الطرق وأسواق النفع العام، والحدائق والمسطحات الخضراء، والعمل على مساندة الفرق الميدانية في الرقابة الصحية ومتابعة البلاغات الواردة والخاصة بمجال النظافة.// انتهى //10:21ت م0029