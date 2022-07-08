الرباط 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بانطلاق مناسك الحج لهذا العام، مبرزة أن مليون من حجاج بيت الله الحرام يقفون اليوم بصعيد عرفات الطاهر في يوم الحج الأكبر، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة اتخذتها سلطات المملكة ليمر موسم الحج في أحسن الظروف.وتطرقت الصحف إلى الزيارة التي تقوم بها اليوم للرباط، المفوضة الأوروبية للداخلية ايلفا يوهانسون ومعها وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، للتباحث مع المسؤولين المغاربة بشأن ملف الهجرة غير النظامية، وسياسة الهجرة.وتابعت صحف الجمعة فصول الأزمة بالسودان، لافتة إلى إعلان الآلية الثلاثية المسهلة للحوار في البلاد، عن وقف الحوار الذي كانت ترعاه بين المكونين المدني والعسكري، وذلك نظرا لقرار اللجنة العسكرية الانسحاب منه.وتناولت صحف اليوم تطورات المشهد السياسي في بريطانيا، مبرزة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، قرر التنحي بعد أن تخلى عنه أكثر من 50 وزيرا ومسؤولا في الحكومة، في حملة استقالات جماعية.وأولت صحف المغرب اهتماما لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في منتجع بالي بإندونيسيا، لبحث المستجدات على الساحة الدولية وتأثيرها على الطاقة العالمية والأمن الغذائي.وتناقلت الصحف توقعات صندوق النقد الدولي بتسجيل ركود في اقتصاديات العالم في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.//انتهى//10:27ت م0030