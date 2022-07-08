القاهرة ٠٩ ذو الحجة 1443هـ الموافق ٠٨ يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توافد حجاج بيت الله الحرام أمس إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادًا لأداء ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة اليوم.وتناقلت تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، حرص بلاده على تبني نهج يقوم على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة خاصة الرياح، فى توليد الكهرباء وتحلية المياه، والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.ورصدت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وتحدثت صحف القاهرة عن اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية، وجرى خلاله مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.//انتهى//10:28ت م0031