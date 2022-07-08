إسلام آباد 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توجه الحجاج إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء أعظم أركان الحج، مع تركيزها على فضل يوم عرفة وأهميته في الإسلام.وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول الناجمة عنها، واستمرار أعمال إغاثة المنكوبين في المناطق التي تعرضت للفيضانات.وأخبرت عن رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة المصرفية بنسبة 1.25%، ليصل إلى 15%، وذلك بهدف السيطرة على التضخم المرتفع، وتقليص ميزان المدفوعات الخارجية.وتناولت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الباكستانية الذي أكد حرص بلاده على بناء شراكة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس المنفعة المتبادلة والتعاون الوثيق في مجالات الدفاع والأمن والتجارة والاقتصاد وتغير المناخ.وتناقلت صحف الجمعة متفرقات منها استقالة رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون، ونزوح الآلاف في أفغانستان بعد اشتباكات بين قوات حركة طالبان والقيادي المنشق مهدي مجاهد، وتفاقم أزمة القمع والحبوب على المستوى العالمي لتشكل تهديداً للأمن الغذائي.// انتهى //11:16ت م0033