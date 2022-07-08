الخرطوم 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على توافد حجاج بيت الله الحرام أمس إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادًا لأداء ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة اليوم.ونقلت عن الآلية الثلاثية (المكوّنة من “اليونيتامس” و”الإيقاد” والاتحاد الأفريقي) أنها ألغت الاجتماع “التقني” المخطط له مع جهات التنسيق بسبب انسحاب الجيش السوداني من المحادثات لجهة أن الحوار كان مبنيًا على أساس أنه حوار عسكري – مدني.وعرجت الصحف السودانية إلى استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في مكتبه, رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس, لبحث إمكانية دعم الحوار السوداني وتعزيز جهود الآلية الثلاثية لمواصلة مشاوراتها مع المكونات السياسية وأصحاب المصلحة من أجل تقييم أفضل السبل للوصول إلى حلول سلمية للأزمة السودانية.ولفتت صحف السودان الانتباه الى اعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، امس قرارا إجرائيًا بتوافق الآراء قضى بتقديم المفوّضة السامية تحديثاً شفهياً حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال الدورة 52 للمجلس في مارس المقبل.// انتهى //11:51ت م0037