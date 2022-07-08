تونس 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم ضمن اهتماماتها الجدل الدائر بين مختلف الأطياف السياسية في تونس حول الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في الـ 25 من الشهر الحالي ، حيث لازالت بعض الأحزاب المعارضة في البلاد تحتج على عدم تشريكها في صياغة الدستور الجديد داعية الشعب التونسي إلى عدم الإقبال على الاستفتاء .وتناقلت صحف الجمعة إعلان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي، أكد خلاله أنّ مصر لن تدخر أي جهد لتكريس الحل السلمي والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا ووضع تجربتها التنموية على ذمة الدولة والشعب الليبي.وكتبت عن إعلان قصر الإليزية تكوين حكومة جديدة بعد مفاوضات مع أحزاب المعارضة في فرنسا واستبدال عدد من المقاعد الشاغرة بسبب إخفاق بعض الوزراء في الانتخابات التشريعية التي أجريت خلال شهر يونيو والتي أفرزت برلمانا منقسما دون منح حزب الرئيس أغلبية مطلقة.// انتهى //11:52ت م0038