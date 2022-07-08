طوكيو 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واستوفي رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اليوم متأثرًا بإصابته بعيار ناري أثناء كلمته في الحملة الانتخابية في ولاية نارا, وفق ما ذكرته هيئة البث اليابانية ووكالة جي جي للأنباء.وقالت هيئة البث الوطنية "بحسب مسؤول كبير في الحزب الليبرالي الديموقراطي، توفي رئيس الوزراء السابق آبي في مستشفى في مدينة كاشيهارا بمنطقة نارا، عن عمر يناهز الـ67 سنة".وأفادت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل يشتبه في أنه نفذ الهجوم.// انتهى //12:11ت م0039