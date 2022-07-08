حفر الباطن 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأطلق فرع وزراة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية مسلخاً متنقلاً بمحافظة حفر الباطن ، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 30 ذبيحة في الساعة .وأوضح مدير عام فرع وزراة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بأن المسلخ والذي أطلق لأول مرة بالمنطقة يأتي ضمن برنامج الفرع لرفع مستوى الخدمة المقدمة من المسالخ بالمنطقة لتخفيف العبء على المسالخ القائمة اختصار الوقت والجهد وتسهيل عملية الذبح على المستفيدين من مواطنين ومقيمين قاطني المنطقة.وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن عدة خطوات وأفكار قادمة بمشيئة الله تعالى ، وأن الفكرة ستكون تحت التقييم والدراسات الإحصائية التي ستقوم بها إدارة الأسواق والمسالخ بالفرع بعد انتهاء موسم هذا العام لمعرفة إيجابيتها و سلبياتها ومدى إمكانية تعميمها على باقي محافظات وقرى المنطقة.ويقع المسلخ المتنقل في غرب المحافظة على تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز ، سيستقبل المستفيدين من بعد صلاة العيد من يوم الغد ، ويعمل بالمسلخ أكثر من 10 من العمالة المتخصصة من أطباء بيطرين وجزارين وعمال تحميل وتنزيل ونظافة ، ومدعم بحاويات لإزالة مخلفات الذبح أولاً بأول .// انتهى //12:37ت م0040