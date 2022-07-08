حفر الباطن 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأنهت أمانة حفر الباطن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، وذلك وفق خطة شاملة تضمنت تكثيف أعمال الرقابة الصحية والبيئية، والنظافة، في أنحاء المحافظة وضواحيها كافة ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وشددت الأمانة ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة، أعمال الرقابة على الأسواق التجارية والرقابة الصحية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، مع التركيز على محلات الحلويات والملاحم وأسواق الخضار لضمان جودة الغذاء وسلامة الإنسان، وتكثيف الحملة الميدانية لمراقبة المطاعم والمطابخ والمحلات التجارية، وصوالين الحلاقة، ومراكز التزيين النسائية، للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الصحية ومدى التزامها بالتعليمات، بالإضافة لجهودها في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير والنظافة اليومية، في المواقع التي تشهد إقبالاً كثيفاً في هذه الفترة.وأشارت الإدارة العامة للنظافة بالأمانة إلى أنها أطلقت حملة نظافة مكثفة ضمن استعداداتها لموسم عيد الأضحى المبارك، والتي تستمر خلال أيام العيد على كافة أحياء المحافظة، بالإضافة لأعمال النظافة والتعقيم لدورات المياه العامة؛ وإنهاء أعمال الصيانة فيها، وأعمال النظافة لساحات مصليات وجوامع العيد .ودعت الامانة الجميع من مواطنين ومقيمين للتعاون بالإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).// انتهى //13:06ت م0043