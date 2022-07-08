بالي 9 ذو الحجة 1443هـ الموافق 8 يوليو 2022م واسشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي انطلقت أعماله اليوم في جزيرة بالي الإندونيسية، بمشاركة وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.وقدم سمو وزير الخارجية في بداية كلمته، شكره وتقديره لحكومة جمهورية إندونيسيا على حسن الضيافة والاستقبال، ولجهودها النشطة لتعزيز التعاون العالمي خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين.كما أكد سموه سعي المملكة الحثيث في تعزيز الجهود المشتركة لدول مجموعة العشرين الرامية لمد الجسور مع المنظمات الإقليمية والدولية، تأكيداً على فعالية العمل المتعدد الأطراف.وقال سمو وزير الخارجية : إن شعار الرئاسة الإندونيسية، "نتعافى سوياً، لنتعافى أقوى"، جاء في أفضل وقت، حيث أن مواجهة التحديات الحالية لن يقي العالم من الأزمات المستقبلية، إلا بتقوية سبل خفض التوترات، وتفعيل الحوار، وتعزيز الحوكمة العالمية لتكون أكثر شمولية واستجابة للأزمات، خاصةً المتعلقة بتطوير الاقتصادات.واختتم سموه بتجديد التأكيد على أن المملكة لم تدخر جهداً في دعم الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، والانخراط مع أعضاء المجموعة والمجتمع العالمي بشكل عام من أجل تعزيز التعاون العالمي وسن المبادرات لتسهيل النمو والتعافي الشامل والمرن والمستدام.// انتهى //13:21ت م0045