الرياض 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واساختتمت أمس أعمال منتدى للاستثمار السعودي – الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، والذي عقد بالشراكة مع الاتحاد الكاريبي لوكالات ترويج الاستثمار (CAIPA)، بمشاركة قادة الاستثمار من القطاعين العام والخاص في المملكة ودول منطقة الكاريبي لمناقشة فرص الاستثمار والتطورات في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.وناقش المنتدى بمشاركة قادة في قطاع السياحة والضيافة للوجهات السياحية الفاخرة والرائدة في العالم التطورات في هذا القطاع.ويأتي انعقاد منتدى الاستثمار السعودي – الكاريبي في ظل العديد من المنتديات والملتقيات الاستثمارية التي تنظمها وزارة الاستثمارلتعزيز العلاقات الاستثمارية الدولية ودعم جذب الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى تعزيز التعاون وتوقيع مذكرات تفاهم متعددة لاستكشاففرص الاستثمار في مختلف القطاعات.وأكد وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر، خلال المنتدى إن تطوير قطاع السياحة سيلعب دورًا رئيسيًا فيتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ويتيح المنتدى الفرصة لنا لنعزز القدرة على تبادل المعرفة وبناء شراكات مع بعض الوجهات السياحية الفاخرة الرائدة في العالم ذات قيمة عالية، ونتطلع إلى مواصلة بناء العلاقات بين المملكة ومجموعة دولالكاريبي في السنوات القادمة.يذكر أن المملكة سجلت نموًا قويًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة حيث أتاحت الإصلاحات الاقتصادية للمملكة مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين الدوليين ارتفع صافي نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي بنسبة غير مسبوقة بلغت 257.2 في المائة، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي لهذا العام - وهو أعلى معدل لها منذ عقد من الزمان، حتى في خضم عمليات الإغلاق العالمية التي سببها الوباء في عام 2020، فيما استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلىالمملكة في الارتفاع مقابل الانخفاضات العالمية بنسبة 35 في المائة.// انتهى //13:37ت م0048