بالي 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في جزيرة بالي الإندونيسية.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية القائمة في هذا الشأن.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //13:38ت م0049