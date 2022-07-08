عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتعاون مع شركة كدانة، وتنظيم جمعية نخلة الخيرية وشركة الزمازمة ، معرضاً تعريفياً عن تاريخ السقيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعنوان : "حكاية الماء والسقيا" في مشعر عرفات .ويوثق حكاية الماء والسقيا، ويهدف إلى إثراء تجربة الحاج، كما يقدم معلومات تاريخية ومعرفية حول السقيا منذ وصول سيدنا إبراهيم عليه السلام بصحبة هاجر وابنهما إسماعيل عليه السلام، وتدفق الماء تحت قدميه.ويتكون المعرض من جناحين يحكيان قصة الماء في وادي غير ذي زرع، ويضم 7 أقسام تحتوي 70 صورة تشرح مراحل نماء السقيا وتروي رحلة الماء، وتتوسط المعرض 6 مجسمات و 120 تحفة أثرية نادرة، كما يضم مجسمان يمثلان بئر زمزم ومقام إبراهيم، بالإضافة إلى جناح تفاعلي عن تطريز كسوة الكعبة.// انتهى //14:20ت م0057