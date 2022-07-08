عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأطلقت وزارة الصحة مبادرة العناية بالقدم السكرية تحت شعار "صحة القدم هي سلامة الحاج" بالشراكة مع الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي، خلال موسم الحج لهذا العام 1443 هـ.وأوضحت الوزارة أن بعض الحجاج يتنقل لمسافات طويلة بين المشاعر المقدسة مشياً على أقدام، الأمر الذي قد يتسبب في تقرحات وجروح في أقدامهم، ويسبب لهم مضاعفات صحية كبيرة، ومن هذا المنطلق جاءت هذه المبادرة، استجابة لمثل هذا الحالات.وأشارت "الصحة" إلى أن هذه المبادرة تسير تحت إشراف فريق مختص بالقدم والكاحل للحد من نسبة انتشار الجروح والتقرحات لأقدام الحجاج، وتقييم الحالات مما يسهم في الحد من البتر لا سمح الله ونشر التوعية عن أهمية العناية بصحة القدم، وتستهدف هذه المبادرة متطوعين مدربين على كيفية التقييم والعناية بالجروح والتقرحات التي تصيب أقدام الحجاج من خلال برنامج تدريبي معتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مؤكدة أنه جرى إعداد البرنامج تحت اشراف استشاري جراحة القدم والكاحل، إذ إنه بعد التدريب والتقييم والتأكد من جاهزيتهم يتم توزيعهم داخل المشاعر المقدسة على شكل فرق راجلة، ولدى كل فريق مشرف مسؤول، وبحوزتهم حقائب مجهزة بجميع المستلزمات الطبية المناسبة، وبعد العلاج والتقييم يجري تقديم التوعية للحجاج عن أهمية العناية بالقدم خلال تواجدهم في موسم الحج وغيره لتجنب الإصابة مستقبلًا، مبينة أنه في حال الحاجة إلى تحويل الحاج إلى مستشفى مختص يتم التنسيق من قبل المشرفين على المجموعات بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي لتحويل المصاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج المناسب.// انتهى //14:23ت م0058