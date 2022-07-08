عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة مبادرة تطوعية تهدف لتوزيع 150 ألف عبوة الماء الباردة على حجاج بيت الله الحرام، منها 100 ألف عبوة سيتم توزيعها على الحجاج فور قدومهم إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر، و50 ألف عبوة ماء في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة.وتأتي المبادرة التطوعية في إطار حرص الوزارة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف وتوفير كل ما من شأنه أداء المناسك بكل يسر وسهولة، إلى جانب تقديم آلاف من الخدمات التوعية والإرشاد والمبادرات التقنية المميزة.//انتهى//14:26ت م0059