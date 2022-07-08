الأحساء 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسيؤدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمشيئة الله صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة الهفوف في محافظة الأحساء.ويستقبل سموه بعد الصلاة رؤساء الدوائر الحكومية والمهنئين بعيد الأضحى المبارك في قاعة الاحتفالات الكبرى بمقر المحافظة.// انتهى //14:43ت م0067