الرّيث 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسنفذت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة الرّيث عددًا من المشروعات الخيرية والاجتماعية لخدمة مستفيديها خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م، بقيمة اجمالية بلغت 4,475,220 ريالًا .وشملت المشروعات توزيع 7559 سلة غذائية، و 2600 كرتون من التمور, إلى جانب مشروعات كفالة الأيتام وكسوة الأعياد، وتوزيع الأجهزة الكهربائية لنحو 100 أسرة، وسقيا الماء ودعم الإيجارات ودعم زراعة وإنتاج البن والمساعدات النقدية وغيرها .كما نفذت الجمعية بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك مشروعات اجتماعية لخدمة مستفيديها، شملت كسوة العيد للأيتام بتكلفة 38,000 ريال، وتوزيع 1350 سلة غذائية، ومشروع تفريج كربة بتكلفة 30,000 ريال، إلى جانب 2000 قطعة كوبون لكسوة العيد، وتوزيع سلال الفواكه لنحو 100 أسرة .// انتهى //14:44ت م0068