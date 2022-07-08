حائل 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسكثفت الفرق الرقابية بإدارة الأسواق والمسالخ في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل جولاتها الميدانية على أسواق المواشي والمسالخ بالمدينة وذلك لتنظيم العمل بالأسواق وتطبيق الأنظمة الصحية.وأوضح مدير ادارة الاسواق والمسالخ الدكتور محمد الشمري أن الفرق الرقابية تواصل حملاتها الرقابية على أسواق المواشي والمسالخ لتوجيه مرتادي السوق والمستفيدين بضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة الصحية وعدم مخالفتها وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيرا الى أن هذه الحملات مستمرة وذلك استعداداً لعيد الأضحى المبارك والذي ستشهد فيه هذه الأسواق ازدحاماً كبيراً .// انتهى //14:44ت م0069