عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل المطيري أن غرفة عمليات الرقابة البيئية بالمشاعر المقدسة تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، مبينا أن مختصي المركز في جانب جودة الهواء، والرقابة الميدانية على الالتزام البيئي يحظون بمتابعة آنية عبر أنظمة اتصال متقدمة ترتبط بنقطة تواجد كل مراقب بيئي، وتتلقى غرفة العمليات التقارير في نفس اللحظة، إلى جانب الدور الحيوي للفرق الميدانية في نشر الوعي والإرشاد بأهمية الالتزام البيئي.وأفاد المطيري أن الرقابة البيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خصص لها المركز 9 فرق ميدانية بشكل يومي، وتتناوب على مدار الـ ٢٤ ساعة، مبيناً أن عدد الزيارات اليومية يتجاوز الـ 50 زيارة، ويجري خلالها رصد حالات الالتزام وكذلك ما قد يرصده المراقبون من تجاوزات، مشيراً إلى أن نسب الالتزام تجاوزت ٩٨٪؜ في المجمل، لافتاً إلى إن مجموع الجولات الرقابية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حتى تاريخه بلغ أكثر من 800 جولة، فيما يتجاوز مجموع الجولات المستهدف أكثر من 1000 بنهاية موسم حج هذا العام.وعلى مستوى الرقابة البيئية في المدينة المنورة، بيّن المطيري أن عدد الفرق الميدانية يوميا يبلغ 5 فرق، فيما يبلغ عدد الزيارات اليومية أكثر من ٢٠ زيارة ميدانية، موضحا أن حالات الالتزام في المدينة المناورة تجاوزت الـ ٩٣٪؜ بشكل عام، مضيفا أن مجموع الجولات الرقابية حتى تاريخه بلغ أكثر من 330 جولة، وأن مجموع الجولات المستهدف في المدينة المنورة يتجاوز 400 جولة رقابية ميدانية للالتزام البيئي.// انتهى //15:33ت م0072