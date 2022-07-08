حج / خرائط تفاعلية لتسهيل الحركة المرورية في المشاعر المقدسة
الجمعة 1443/12/9 هـ الموافق 2022/07/08 م واس
عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واس
أطلقت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور خلال مشاركتها في حج هذا العام، تطبيقاً إلكترونياً بعنوان " خرائط الحركة المرورية لحج 1443هـ" يحتوي على شرح تفصيلي عن الحركة المرورية في مكة المكرمة و المشاعر المقدسة.
وتضمن التطبيق معلومات عن خرائط الحركة المرورية والإرشادات الخاصة بنقل الحجاج بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة من الأمن العام فيما يخصها.
و أتاحت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور استخدام الخرائط التفاعلية التطبيق على الأجهزة الذكية ، والتعرف على التعليمات حول استخدام الوظائف المتوفرة في الخرائط التفاعلية والاستفادة منه في البحث والطباعة والتجول ضمن الخريطة، والحصول على الإجابات الأكثر شيوعاً ، من خلال الرابط التالي : hajjtraffic.com .
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15:38ت م
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