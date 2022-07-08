بالي 9 ذو الحجة 1443هـ الموافق 8 يوليو 2022م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في جزيرة بالي الإندونيسية.وبحث الجانبان خلال اللقاء، تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأبرزها الجانب السياسي ومتعدد الأطراف، كما تطرق الجانبان إلى تكثيف التنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات البلدين في كل ما يخدم المصالح المشتركة.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //15:53ت م0075