بالي 9 ذو الحجة 1443هـ الموافق 8 يوليو 2022م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية كارلوس ألبرتو فرانسا، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في جزيرة بالي الإندونيسية.واستعرض الجانبان خلال اللقاء، العلاقات السعودية ـ البرازيلية وسبل تعزيزها نحو شراكة وثيقة في مختلف المجالات، وأهمية تكثيف العمل الثنائي المشترك في القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصالح البلدين الصديقين.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //15:57ت م0076