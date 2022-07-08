عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واس‏أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام بما شاهدوه من جهود لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد نمرة في مشعر عرفات من تطوير في التكييف والتحديثات التي طالته، رُوعِيَت فيها مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات خلال حج 1443هـ، رافعين شكرهم للقيادة الرشيدة لجهودها في خدمة الحجيج وتوفير كل سبل الراحة لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.ففي البداية قال علي عبدالكريم من جمهورية مصر العربية: إن حج هذا العام ميسر من كل النواحي والخدمات متوفرة بأعلى المستويات والكوادر البشرية تعمل على خدمة الحجيج بكل تفانٍ وإخلاص، مؤكداً أن المملكة غنية عن التعريف وجهودها واضحة كوضوح الشمس في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أمرهم حتى يؤدوا مناسك الحج بكل سهولة.من جهته، رفع محمد شيخ من جمهورية الجزائر شكره للوزارة على ما قدمت لهم من عبوات مياه باردة خلال أدائهم صلاتَيْ الظهر والعصر جمعاً وقصراً في مسجد نمرة، والتنظيم السلس للدخول المسجد والخروج منه.وأشار عبدالكريم محجوب من المملكة المغربية إلى أن المشاريع التطويرية التي شهدها مسجد نمرة والخدمات التقنية التي وفرتها الشؤون الإسلامية كالفتوى الإلكترونية والمكتبة الإلكترونية هي محل تقدير الجميع أسهمت ــولله الحمدــ في التيسير على الحجيج من ناحية الراحة وتعليم المناسك، لا سيما في حج هذا العام، فيما نوه إسماعيل الوتاري من العراق: وصلت لمشعر عرفات ووجدت الخدمات المتكاملة والأجواء الإيمانية، سائلاً الله بأن يجزي القائمين على هذه الجهود.وسأل أحمد يونس الله بأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على ما يوليان من اهتمام بالغ في تطوير الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وأن ما شاهدوه من خدمات تفوق الوصف، مما يجعل حجاج بيت الله يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //15:58ت م0077