عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسوفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة «روبوت الفتوى الآلي» بمسجد نمرة في مشعر عرفات للرد على استفسارات الحجاج المتعلقة بمناسك فريضة الحج.، في إطار توظيف الوزارة خدماتها التقنية لضيوف الرحمن.ويحقق «الروبوت الآلي» التواصل المرئي ــ عن بُعد ــ بين السائل والمفتي على مدار 24 ساعة، وتقديم التوعية والإرشاد التي يحتاجها الحجاج طيلة الموسم ،من خلال نظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ، إضافة لخاصية الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد مع البث الصوتي في الوقت المطلوب.وأكد حجاج بيت الله مدى الفائدة المتحققة من هذه الخدمة النوعية التي تسهل على ضيوف الرحمن تلقي الفتوى والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمناسك الحج والعمرة.// انتهى//16:47ت م0080