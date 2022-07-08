القاهرة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأعربت مصر عن خالص التعازي لحكومة وشعب اليابان في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبي" إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياته اليوم أثناء كلمته في الحملة الانتخابية في ولاية نارا.وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم أن مصر حكومةً وشعبًا تتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعب الياباني ولأسرة رئيس الوزراء السابق في هذا المُصاب الأليم، معربةً عن تقديرها الكبير للدور المهم الذي قام به خلال مسيرة عمله السياسي في تعزيز أواصر العلاقات المصرية اليابانية.// انتهى //17:10ت م0083