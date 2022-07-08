عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسحرص حجاج بيت الله الحرام على اقتناء المظلات الشمسية بألوانها المختلفة وصناعاتها المتنوعة وأحجامها لتوفير الظلال من أشعة الشمس خلال وقوفهم بصعيد عرفات .وتؤكد الإرشادات الوقائية والتوعوية لوزارة الصحة لجموع الحجاج ضرورة استخدام المضلات للوقاية من ضربات الشمس، في حين بادرت الكثير من الجهات إلى تقديم وتوزيع آلاف المضلات كهدايا لحجاج بيت الله الحرام .// انتهى //17:21ت م0086