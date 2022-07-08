مزدلفة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ (899,353) حاجًّا، منهم (779,919) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (119,434) حاجًّا من مواطنين ومقيمين.وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام 1443ه أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (486,458) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (412,895) حاجَّةً.وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت (21.4٪)، أما نسبة حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت (53.8٪)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (13.2٪)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا (11.6٪)، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (738,680) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (35,210) حاجٍ عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (6,029) حاجًّا.وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن هذا الموسم من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة بلغ (228,721) شخصًا، منهم (117,049) شخصًا عمالة دائمة بنسبة (51.2٪) و(111,672) شخصًا عمالة مؤقتة بنسبة (48.8٪).وفيما يتعلق بالخدمات الصحية والطبية المقدمة لضيوف الرحمن في موسم الحج هذا العام فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في هذا المجال (21,062) منهم 60٪ من الذكور و40٪ من الإناث، وبلغ عدد المستشفيات (23) مستشفى، كما بلغ عدد المراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة (152) مركزًا، ووصل عدد الأسِرَّة المتوفرة لخدمة المرضى من ضيوف الرحمن إلى (716) سريرًا طبيًّا مجهزًا، في حين بلغ عدد سيارات الإسعاف المجهزة لخدمة الحجيج (511) سيارة، كما بلغ عدد طائرات الإخلاء المُعَدَّة لإسعاف أية حالات طبية حرجة بين الحجاج لا قدر الله (6) طائرات، وبلغ عدد اللقاحات المخطط لتقديمها (90,840) لقاحًا، ووصل عدد غرف العزل المُعَدَّة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لتلقي أية حالات بين الحجاج تستدعي العزل لا قدر الله إلى (198) غرفةً، وبلغ عدد المراكز الإسعافية المجهزة لإسعاف أية حالات طارئة وسط الحجيج (97) مركزًا، كما وصل عدد الفرق الطبية الإسعافية إلى (264) فريقًا، وخلال موسم الحج - حتى وقت إعلان هذا البيان - تم إجراء (294) عملية جراحية ما بين القسطرة والولادة والعمليات الطبية الأخرى.أما عن الخدمات الأمنيَّة المقدمة لحفظ أمن الحجيج وتوفير كل سبل الراحة والأمان لضيوف الرحمن فبحسب وزارة الداخلية فقد بلغ عدد مراكز الشرطة في موسم الحج (38) مركزًا، ووصل عدد مراكز المرور إلى (223) مركزًا لتسهيل تدفق أفواج الحجاج في مكة المكرمة وبين مشاعر الحج، في حين بلغ عدد مراكز الضبط الأمني على مداخل مكة المكرمة (114) مركزًا، بينما وصل عدد مراكز الدفاع المدني إلى (220) مركزًا.وفيما يتعلق بخدمات المياه والكهرباء المقدمة لضيوف الرحمن من شركتي المياه الوطنية والكهرباء فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في تقديم خدمات المياه والكهرباء (6,734) موظَّفًا وموظَّفة، ووصلت كمية المياه المخطط توصيلها للحجاج إلى (20,700,000 ) متر مكعب كما بلغت كمية مياه الصرف الصحي المتوقع معالجتها (14,000,000)متر مكعب ، ومصادر المياه التي يتم توفيرها هي بنسبة (100٪) من التحلية، هذا وقد بلغ عدد محطات توليد الكهرباء (5) محطات تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة طوال موسم الحج، فيما بلغت كمية المياه الموزعة على الحجاج من مياه زمزم (5,705,864) لتر.أما بشأن خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدَّمَة لضيوف الرحمن فبحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في تقديم هذه الخدمات (3,294) موظَّفًا وموظَّفة، ووصل عدد المحطات القاعدية التي تدعم الجيل الخامس في الحرمين المكي والمدني، والمشاعر المقدسة إلى (197) محطة، وبلغ عدد مواقع نقاط (الواي فاي) في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة (10,266) موقعًا، هذا وقد بلغ متوسط سرعات تحميل البيانات في مكة المكرمة (195.36 ميقا بايت) وبلغت نسبة زيادة متوسط سرعات تحميل البيانات في مكة المكرمة (51٪)، كما وصل متوسط سرعات تحميل البيانات في الحرم المكي إلى (171.17 ميقا بايت)، ووصلت نسبة زيادة متوسط سرعات تحميل البيانات في الحرم المكي إلى (35٪)، في حين بلغ متوسط سرعات تحميل البيانات في المدينة المنورة (219.40 ميقا بايت)، ووصلت نسبة زيادة متوسط سرعات تحميل البيانات في المدينة المنورة إلى (46٪).وفيما يتعلق بخدمات البريد والنقل والشحن المقدَّمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج هذا العام 1443ه فقد بلغ إجمالي عدد القوى العاملة المشاركة في تقديم هذه الخدمات (19,817) موظَّفًا وموظفة، وبلغ عدد مكاتب البريد السعودي التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن (16) مكتبًا، وبلغ عدد قطارات الحرمين (35) قطارًا، ويصل عدد رحلات قطار الحرمين إلى (35) رحلة تقطع (5) محطات ذهابًا وإيابًا يوميًّا، هذا وقد وصل عدد الطرق الرئيسة والثانوية المستخدمة لنقل الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة (44) طريقًا بمجموع أطوال بلغ (13,300 كم)، وبلغ إجمالي عدد الرحلات المجدولة عبر الحافلات من وإلى الحرم (600,000) رحلة، كما بلغ إجمالي عدد الحافلات المعتمَدَة (17,072) حافلة.تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1443ه على الاستفادة من بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، والمتمثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن لتوفير البيانات وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر مثل بيانات القوى العاملة، والمعدَّات، والخدمات المقدمة من كل جهة وفق الإسناد الزمني والمكاني.يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.للاطلاع على الملخص التنفيذي لإحصاءات الحج لعام 1443هـ عبر الرابط التالي : https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/Hajj%20Report%201443H.pdf .// انتهى //17:22ت م0087