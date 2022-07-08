المدينة المنورة 09 ذو الحجة 1443هـ الموافق 08 يوليو 2022م واسيشارك أكثر من خمسة آلاف عنصر بشري و٦٥٠ معدة وآلية في تنفيذ الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة لعيد الأضحى المبارك.وتشمل الخطة تنفيذ الأعمال والمهام الميدانية الرقابية والخدمية، وأعمال النظافة والتعقيم والتطهير والإصحاح البيئي على الحاويات في الحدائق والأسواق والجوامع والمساجد والأماكن التاريخية.وأشارت الأمانة إلى أن خطة الاستعدادات شملت صيانة ومتابعة الحدائق، وتقليم الأشجار، والتأكد من جودة الإنارة، وتهيئة الحدائق العامة للزوار والأهالي، وتخصيص فرق طوارئ لصيانة الحدائق والألعاب، ومراقبة نظافة المرافق العامة، واستكمال خطة الرقابة الموسمية التي تتضمن تكثيف الجهود الميدانية لمتابعة المنشآت الغذائية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة، مع استمرار الحملات الرقابية المشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //17:24ت م0089