مقديشو 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسشنّت قوات الجيش الصومالي عملية عسكرية على الطريق الرابط بين مدينتي بلعد وجوهر بولاية هيرشبيلي.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية اليوم تأكيد قائد العملية اللواء أبشير محمود محمد في تصريح له أن الهدف من العملية العسكرية تطهير الطريق من عناصر حركة الشباب الإرهابية التي تسعى إلى إلحاق الأذى بالمارين والسكان المحليين، مضيفا أن القوات نجحت أثناء تنفيذ العملية العسكرية في تصفية عناصر من الجماعة.// انتهى //17:25ت م0090