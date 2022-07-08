الدمام 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واستنظم أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة رأس تنورة، أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فعاليات (فرحة عيد رأس تنورة 1443هـ)، في المركز الحضاري بكورنيش المحافظة.وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس محمد بن جاسم الجاسم أن فعاليات العيد تتكون من عدد من البرامج الترفيهية والثقافية المتنوعة، ومنها فعاليات متنوعة خاصة بالأطفال (أوبريت، مسرحية للأطفال بمسرح المركز الحضاري، أمسية شعرية، فرقة شعبية، ألعاب هوائية وكهربائية، مسابقات ثقافية وحركية، رسم وتلوين، رسم الوجه، التصوير الفوتوغرافي)، كما سيُوفَّر مكان خاص بالأسر المنتجة، مما يؤكد دعم وتشجيع البلدية لهذه الفئة وتوفير جلسات خارجية للعائلات.وبين أن البلدية تسعى لتوفير جميع سبل الخدمات لإنجاح المهرجان انطلاقاً من إيمانها بأهمية هذه الفعاليات لكونها فرصة لخلق جواً ترفيهياً اجتماعياً، تهدف إلى إدخال روح البهجة والفرح على الأهالي وجذب الزائرين من جميع المناطق، وتفعيل وتعزيز الجانب السياحي وإبراز المحافظة بالشكل المطلوب.// انتهى //17:26ت م0091