عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واستواصل جمعية الكشافة العربية السعودية، جهودها مع وزارة الصحة، من خلال الكشافة المتطوعين بمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث باشر أفراد الكشافة اليوم العمل مع الوزارة في مشعر عرفات من خلال مستشفيات عرفات العام، وجبل الرحمة، ونمرة، ولا زال عدد من الفرق الكشفية تقوم بدورها في تلك المستشفيات حتى ترحيل آخر مريض منها.وتضمنت المشاركة في قافلة وزارة الصحة لنقل الحجاج المنومين بمستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى إلى مستشفيات مشعر عرفات، كما تمت ستشارك في رحلة العودة من مغرب شمس اليوم وإعادتهم إلى مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى بعد أدائهم لمناسكهم.وكانت جمعية الكشافة قد أهلت أكثر من 400 كشاف وقائد كشفي للمشاركة مع وزارة الصحة ضمن أعمال معسكرات الخدمة العامة يعملون في (11) مركز صحي، و(9) مستشفيات في المشاعر ومكة المكرمة، تتلخص مهامهم في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين، وتوجيههم داخل العيادات، ومباشرة الحالات الإسعافية البسيطة، والمساعدة في نقلهم إلى وجهاتهم في حال احتاجوا لإرشاد داخل المشاعر المقدسة.// انتهى //17:42ت م0093