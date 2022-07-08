مزدلفة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واستشارك 120 فرقة تطوعية في المشاعر المقدسة ضمن البرنامج الصحي التطوعي بالحج في موسمه الرابع عشر لهذا العام 1443 هـ الذي أطلقته الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية " درهم وقاية " .ويقدم الفريق عددا من الخدمات الصحية الأساسية في الحج، مثل الإسعافات الأولية لضربات الشمس وحالات الإجهاد الحراري وإيقاف النزيف والإصابات.وحرصت الفرق المجهزة بأحدث المعدات الصحية إلى منى ثم عرفات في وقت مبكر من صباح يوم التروية ويوم التاسع في المقرات المجهزة مسبقاً بالتعاون مع وزارة الحج و العمرة و وزارة الصحة لتباشر عملها التوعوي والعلاجي، حيث قسمت وفقاً لخطة دقيقة مبنية على طرق تفويج الحجاج، والمنافذ المعتمدة من الجهات المختصة للدخول والخروج للمشاعر، وأماكن المخيمات.ومكنت الخدمات اللوجستية المقدمة من وزارة الحج و العمرة و برنامج خدمة ضيوف الرحمن و المركز الوطني للقطاع غير الربحي، الفرق التطوعية من التواجد في عدد كبير من النقاط الهامة في المشاعر المقدسة، والتنسيق مع إدارة المراكز الصحية في جسر الجمرات لتسهيل آليات عمل المتطوعين.وبحسب خطة البرنامج الصحي التطوعي هذا العام فإن المشاعر المقدسة مغطاة بالكامل بنقاط المتطوعين الصحيين، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتفعيل الجانب الوقائي والتوعوي للحد من الإصابات قبل وقوعها، وغيرها من التسهيلات. تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية القائمة بين البرنامج و عدد من الجهات الحكومية كوزارة الصحة و التجمع الصحي في مكة ممثلاً في مدينة الملك عبدالله الطبية و وزارة التعليم و جامعة أم القرى و كذلك مركز د. خالد إدريس و بدعمٍ من جمعية هدية الحاج و المعتمر.وأخضع العاملون البالغ عددهم 450 متطوعا ومتطوعةً مختلف التخصصات الصحية للتدريب الصحي التأهيلي المكثف لصقل مهاراتهم.// انتهى //17:55ت م0096