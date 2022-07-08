عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسفعّلت وزارة الصحة عددا من الخدمات الطبية الافتراضية من خلال مستشفى الصحة الافتراضي، بهدف تقديم الخدمات الطبية التخصصية للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق، وأكثرها فعالية خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.وأوضحت الوزارة أن المستشفى الافتراضي قدم خدماته في مكة المكرمة، وعرفات ومزدلفة، والمدينة المنورة، وجدة والطائف، منها (4) حالات تشخيص جلطات دماغية، وحالة واحدة للرعاية الحرجة عن بعد، و (٦) حالات للأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) (١٧٢٥) حاجاً وحاجة حتى نهاية يوم 8 / 12 / 1443هـ.ورُبطت العديد من الخدمات الطبية التي يُقدمها المستشفى مع مستشفيات المشاعر المقدسة، بهدف تقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة لضيوف الرحمن، فيما جهزت طواقم طبية متكاملة من المستشفى بإشراف عدد من الاستشاريين في العديد من التخصصات الدقيقة، يعملون على مدار الساعة في 3 أقسام أساسية هي: الأشعة الافتراضية، والسكتات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية.وبيّنت "الصحة" أن تلك الأقسام تقدم الدعم لمستشفيات منى الجسر، ومنى الوادي، ومنى الطوارئ، ومنى الشارع الجديد، وجبل الرحمة شرق عرفات، والمدينة العام (ضمن مدينة الملك سلمان الطبية)، والحمنة العام في المدينة المنورة، وينبع العام، وخيبر العام، والحناكية، ومهد الذهب، ومستشفى الأمير عبدالمحسن في العلا، مشيرة إلى أنه سيتم في موسم الحج لهذا العام تقديم خدمات طب الأشعة الاتصالي، وكتابة تقارير الأشعة بأنواعها المقطعية والسينية والصوتية بعد إجراء الفحص مباشرة، وبما لا يتجاوز 30 دقيقة، إضافةً إلى تطبيق فحوصات الموجات الصوتية عن بعد داخل المستشفيات لأول مرة.وأفادت الوزارة أنها أضافت خدمات السكتة الدماغية الافتراضية في هذا الموسم، وتكمن أهمية ذلك في كون السكتة الدماغية من أهم مسببات الوفاة والإعاقة الدائمة، وأن مدة التدخل الطبي أو المدة الذهبية للعلاج ضيّقة وهي في حدود 4 ساعات ونصف فقط، إضافة إلى ندرة عدد المتخصصين فيها، وقد قام الفريق الطبي في السكتات الدماغية بمستشفى صحة الافتراضي بعمل عدة زيارات ميدانية للمستشفيات قبل بدء موسم الحج، وذلك للتأكد من جاهزيتها ولتهيئة الفرق الطبية العاملة فيها من خلال إلقاء المحاضرات والتدريب الميداني على طرق التعرف على حالات السكتات الدماغية وتشخيصها، وكيفية تحسين المسار لمرضى السكتات الدماغية، وطرق التواصل واستخدام جهاز الطب الاتصالي.وأشارت إلى أنها أضافت خدمة العناية المركزة الافتراضية، التي تعمل عن طريق طاقم طبي مكون من استشاريي العناية المركزة، وأخصائيي العلاج التنفسي، وطاقم تمريض، حيث سيقوم هذا الفريق الطبي بإشراف من الاستشاريين بعمل جولات افتراضية على المرضى المنومين في العناية المركزة عن طريق تقنيات التواصل المرئي، وسيقدم لهم خدمات طبية متكاملة، وذلك بالتعاون مع الفرق الطبية المباشرة للمرضى في المستشفيات.وتأتي هذه الخطوات تواصلاً لجهود "الصحة" في استثمار أحدث التقنيات الطبية لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الطبية المتاحة، بما يسهم -بإذن الله- في تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء في مرافقها الصحية، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.// انتهى //18:30ت م0098