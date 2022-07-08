الرياض 9 ذو الحجة 1443هـ الموافق 8 يوليو 2022م واسقدمت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة دولة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، ولحكومة وشعب اليابان الصديق.وعبرت الوزارة عن تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها دولته كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، وتنوه بدوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها للعمل الجبان الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وأودى بحياة دولة الرئيس السابق، مؤكدةً تضامن المملكة مع اليابان حكومةً وشعباً.// انتهى //18:44ت م0100