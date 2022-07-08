عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسترتسم على محيا حجاج بيت الله الحرام ، سعادة غامرة وهم يقفون على صعيد عرفات ، في يوم الحج الأكبر خير يوم طلعت فيه الشمس ، تتجه قلوبهم إلى الله خاشعة متضرعة بأن يغفر ذنوبهم ويتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم.والتقت " واس " بعدد من الحجاج القادمون من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس ، وقد توحدت قلوبهم في مشهد عظيم ملبين لله تعالى عبروا خلالها عن مشاعرهم بهذا الفضل العظيم، حيث وصف الحاج سيد منصور من مصر صعيد عرفات بأنه من الأماكن التي ترتاح لها النفوس من هموم الدنيا ، وتتقرب فيه القلوب إلى الله ، وقد توحدوا على كلمة " لبيك اللهم لبيك " كل من يقف في هذا المكان يسأل الله بأن يرزقه القبول وأن يتمم عليه نسكه .بدوره عدّ الحاج أسامه نصر الدين ذياب من سوريا الوقوف في هذا اليوم المبارك بأنه شرف عظيم لحجاج بيت الله الحرام ، تجمعهم الألفة والمحبة آمنين مطمئنين ، يبتهلون إلى الله طلبا للمغفرة والرحمة ، يسألون الله من فضله ويشكرونه على أن مكّنهم من أداء هذه الفريضة والركن العظيم .من جانبه أوضح الحاج عبدالسلام عثمان من مصر أن وجوده في عرفات هو موقف يتمناه كل مسلم، خاصة وأنه صادف يوما عظيما هو يوم الجمعة الذي حجّ فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حجة الوداع .وقال " ما أعظمها من لحظات لا يمكن وصفها ، وأفضل ما يرتجيه العبد في هذا الموقف الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من المقبولين وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وزوجاتنا والمسلمين جميعا من النار " .// انتهى //18:59ت م0101