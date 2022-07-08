الدمام 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأنهت أمانةُ المنطقة الشرقية استعداداتِها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٣هـ، بمحافظة الخفجي وجوف بني هاجر,وذلك بتجهيز مصليات العيد وتهيئة الحدائق العامة والميادين، وتكثيف أعمال الرقابة والنظافة والصيانة بتزين الشوارع، وتركيب عقود الزينة وصيانة المجسمات الجمالية.وكَثَّفَتِ الأمانةُ ممثلةً ببلديتي الخفجي وجوف بني هاجر أعمالَ الرقابة على جميع المنشآت،إذْ كَلَّفَتْ عددًا من المراقبين الصحيين للقيام بجولات مُكَثَّفَةٍ؛للتأكدِ من توفير الاشتراطات الصحية في المحال التي لها علاقة بالصحة العامة من مطابخ ومطاعم ومحال الخضار واللحوم والمخابز.كما كَثَّفَتْ أعمالَ الرقابةِ على المحال الغذائية وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس؛وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.وقَامَتْ إداراتُ الصيانةِ بأعمال زينة الشوارع بالمجسمات الجمالية المضيئة وتركيب عقود الزينة وصيانة الإنارة التجميلية بالمداخل وتهيئة الحدائق العامة بصيانة ألعاب الأطفال لاستقبال المتنزهين،وتركيب لوحات التهنئة،وتجهيز مصليات العيد.// انتهى //19:48ت م0108