الدرب 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأَكْمَلَتْ أمانةُ منطقةِ جازان ممثلةً في بلدية محافظة الدرب،استعداداتِها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعـام ١٤٤٣هـ ، وذلك بعد أن وَضَعَتْ خطةَ عملٍ ميدانيةً لتكثيف أعمال الصيانة والنظافة والرقابة.وأوضحَ رئيسُ بلديةِ المحافظةِ المُكَلَّفُ المهنـدس إسماعيل عسيري أنَّ البلديةَ أنهتْ تجهيزَ مصلياتِ العيدِ بالمحافظة والمراكز التابعةِ لها،في حين عَمِلَتْ فِرَقُ النظافةِ على تنظيفها وتهيئتها استعداداً لتوافد المصلين ،كما كَثَّفَتْ جهودَها الرقابيةَ على مغاسل الملابس وصوالين الحلاقة؛للتأكدِ من وجود تسعيرات من قبل مالكيها وفق القوانين الوزارية والأنظمة المقرة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية فيما يجنبها العقوبات ويضمن رضى الزبائن ومرتاديها خاصة في موسم الأعياد،حيث يشتدُّ الزحامُ والترددُ عليها.وأشارَ إلى الانتهاء من تركيب لوحات التهاني بالعيد السعيد بالطرقات العامة، وتكثيف أعمال الصيانة وصيانة جميع أعمدة الإنارة بالشوارع والطرقات، إضافةً إلى أعمال النظافة بشكل مستمر في الأحياء والقرى والهجر،داعياً إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أيِّ ملحوظاتٍ أو مخالفاتٍ من خلالِ الرقمِ المُوَحَّدِ للبلاغاتِ 940.// انتهى //19:49ت م0109