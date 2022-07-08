عام / سموُّ أميرِ الحدودِ الشماليةِ يؤدي صلاةَ العيدِ ويستقبلُ المهنئين
الجمعة 1443/12/9 هـ الموافق 2022/07/08 م واس
عرعر 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واس
يؤدي صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصلِ بنِ خالدِ بنِ سلطانَ بنِ عبدِالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية -بمشيئة الله- غداً السبت صلاةَ عيدِ الأضحى المبارك مع جموع المصلين,وذلك بمصلى العيد الرئيس الكائن بحي المحمدية بمدينة عرعر.
كما يستقبلُ سموُّهُ في ديوان الإمارة عقب الصلاة جموعَ المهنئين بعيد الأضحى المبارك.
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19:50ت م
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