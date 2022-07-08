عرعر 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسيؤدي صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصلِ بنِ خالدِ بنِ سلطانَ بنِ عبدِالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية -بمشيئة الله- غداً السبت صلاةَ عيدِ الأضحى المبارك مع جموع المصلين,وذلك بمصلى العيد الرئيس الكائن بحي المحمدية بمدينة عرعر.كما يستقبلُ سموُّهُ في ديوان الإمارة عقب الصلاة جموعَ المهنئين بعيد الأضحى المبارك.// انتهى //19:50ت م0110