حج / نفرة مزدلفة .. الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم
الجمعة 1443/12/9 هـ الموافق 2022/07/08 م واس
عرفات 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واس
ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام مزدلفة .
مشهد النفرة والجموع المليونية تسلك مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات في ثالث محطة في رحلة الحج .
وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة بطول 25 كيلو متراً ، أطول ممر مشاة في العالم ، ويشهد سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم .
وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء ، وتخفيفاً للحرارة .
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19:59ت م
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