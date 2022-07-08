واشنطن 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأعربَ الرئيسُ الأمريكي جوزيف بايدن، عن تعازي بلاده لليابان في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياته اليوم في أثناء كلمته في حملته الانتخابية.وأَكَّدَ بايدن -في بيان صحفي اليوم نشره البيت الأبيض- أنَّ الولاياتِ المتحدةَ تقفُ إلى جانب اليابان في هذا المصاب، مشدداً على أنَّ الهجماتِ العنيفةَ غيرُ مقبولةٍ أبدًا، وأنَّ العنفَ المسلحَ دائمًا ما يتركُ ندبةً عميقةً في المجتمعات المتأثرة به.// انتهى //19:59ت م0115