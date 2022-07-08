مزدلفة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واس2577 حاجاً من مختلف الجنسيات قدمت لهم خدمة الإرشاد إلى مقار حملاتهم خلال اليومين الماضيين بواسطة الكشافة المشاركون في موسم الحج.وجرت أعمال الإرشاد عبر 390 طلعة حيث قدمت خدمة التوصيل لمقار حملاتهم لـ 874 حاجاً ، فيما تم إرشاد 1703 حجاج بالتوجيه والشرح .وسبق موسم حج هذا العام برامج تدريبية في مهام الإرشاد أهلت من خلال "جمعية الكشافة" أكثر من 1100 كشاف وجوال وقائد يعملون في ستة مراكز إرشاد بمشعر منى، وثلاثة مراكز في مشعر عرفات، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول.// انتهى //20:02ت م0116