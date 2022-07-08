الرياض 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واستشهد أسواق ومراكز بيع الماشية في مدينة الرياض اليوم نشاطاً ملحوظاً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وحركة شرائية مع تفاوت في الأسعار حسب نوع الأضاحي ورغبة المتسوقين.وتفاوتت الأسعار على حسب نوع وعمر الأضحية، حيث تراوحت أسعار "النجدي" من 1900 إلى 3500 ريال، وتراوحت أسعار النعيمي من 1600 إلى 2500 ريال فيما ترواحت أسعار "الحري" من 1300 إلى 2000 ريال، إضافة إلى السواكني والجورجي الذي ترواحت أسعارهما من 1100 إلى 1400 ريال.ويشرف على أسواق الماشية في مدينة الرياض عدد من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب استعداد المسالخ الرسمية بالسوق لصباح يوم العيد غدًا.// انتهى //20:07ت م0117