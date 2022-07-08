جدة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق.وقال الملك المفدى" تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".// انتهى //20:39ت م0120