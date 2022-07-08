جدة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق.وقال سمو ولي العهد" تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".// انتهى //20:39ت م0121